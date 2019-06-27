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Espreso.tvОбществоНа Сумщине напали на экс-мэра Конотопа Семенихина. Пострадавший в реанимации

На Сумщине напали на экс-мэра Конотопа Семенихина. Пострадавший в реанимации


фото: Facebook Олена Сердюк
Происшествие произошло около часа ночи, когда Артем Семенихин возвращался домой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумщины.

Неизвестные напали на него и повлекшие тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Отмечается, что событие квалифицировали как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК.

Артем Семенихин также кандидатом в народные депутаты Украины как самовыдвиженец по 160 одномандатному избирательному округу.

 

 

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