На Сумщине напали на экс-мэра Конотопа Семенихина. Пострадавший в реанимации
27 июня, 2019, 09:08
Происшествие произошло около часа ночи, когда Артем Семенихин возвращался домой
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумщины.
Неизвестные напали на него и повлекшие тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.
Отмечается, что событие квалифицировали как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК.
Артем Семенихин также кандидатом в народные депутаты Украины как самовыдвиженец по 160 одномандатному избирательному округу.
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