На Сумщине напали на экс-мэра Конотопа Семенихина. Пострадавший в реанимации

27 июня, 2019, 09:08

Происшествие произошло около часа ночи, когда Артем Семенихин возвращался домой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумщины.

Неизвестные напали на него и повлекшие тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Отмечается, что событие квалифицировали как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК.

Артем Семенихин также кандидатом в народные депутаты Украины как самовыдвиженец по 160 одномандатному избирательному округу.