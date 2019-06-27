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Espreso.tvОбществоРабинович заявил, что Медведчук поехал к террористам "ЛНР/ДНР" договариваться об освобождении пленных

Рабинович заявил, что Медведчук поехал к террористам "ЛНР/ДНР" договариваться об освобождении пленных

Член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович анонсировал освобождение нескольких украинских пленных из "ЛНР/ДНР"

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает "112.Украина".

"В течение нескольких часов мы узнаем, что главе нашей политсилы (Виктору Медведчуку, - Ред.) удалось договориться об освобождении наших пленных из "ЛНР/ДНР", - рассказал Рабинович.

Он также анонсировал встречу Медведчука с руководителями "ЛНР/ДНР".

 

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