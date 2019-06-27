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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: за кого украинцам болеть 27 июня

Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 27 июня


фото: twitter
27 июня в борьбу на Европейских играх вступит олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, а сборная Украины по пляжному футболу сыграет с Россией

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев вместе с другими гимнастами выступит в квалификации.

Сборная Украины по пляжному футболу встретится с россиянами в 3-м туре группового раунда.

Кроме этого, за награды будут бороться представители вольной борьбе, гребле на байдарках и каноэ, велотрека, стендовой и пулевой стрельбе.

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