В BlaBlaCar отрицают планы о запуске автобусов BlaBlaBus в Украине
Об этом Liga.Tech сообщили в пресс-службе компании.
"Что касается Украины, то наш рынок существенно отличается от рынка автобусных перевозок в западноевропейских странах. На украинском рынке мы не планируем запускать автобусы под своим брендом", - отметил руководитель BlaBlaCar в Украине Алексей Лазоренко.
В компании отмечают большую фрагментированность украинского автобусного рынка и намерены сосредоточиться на партнерском подходе работы с максимальным количеством украинских перевозчиков.
"Сейчас работаем над тем, чтобы предложить рынку комфортную модель взаимодействия, от которой бы остались в выигрыше все участники рынка, особенно пассажиры. Любая междугородный поездка может быть доступна в два клика и быть экономически выгодной и комфортной", - отмечают в компании.
- Напомним, ранее издание journal.octobus.io. ссылаясь на одного из основателей BlaBlaCar Николя Брюссона писало, что BlaBlaBus хочет зайти в Украину. .
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