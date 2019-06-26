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Espreso.tvОбществоВ BlaBlaCar отрицают планы о запуске автобусов BlaBlaBus в Украине

В BlaBlaCar отрицают планы о запуске автобусов BlaBlaBus в Украине

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar не намерен заходить на украинский рынок автобусных перевозок под собственным брендом BlaBlaBus

Об этом Liga.Tech сообщили в пресс-службе компании.

"Что касается Украины, то наш рынок существенно отличается от рынка автобусных перевозок в западноевропейских странах. На украинском рынке мы не планируем запускать автобусы под своим брендом", - отметил руководитель BlaBlaCar в Украине Алексей Лазоренко.

В компании отмечают большую фрагментированность украинского автобусного рынка и намерены сосредоточиться на партнерском подходе работы с максимальным количеством украинских перевозчиков.

"Сейчас работаем над тем, чтобы предложить рынку комфортную модель взаимодействия, от которой бы остались в выигрыше все участники рынка, особенно пассажиры. Любая междугородный поездка может быть доступна в два клика и быть экономически выгодной и комфортной", - отмечают в компании.

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