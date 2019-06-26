//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкрзализныця планирует отказаться от субсидирования и довести тарифы на перевозку пассажиров до рыночных

Укрзализныця планирует отказаться от субсидирования и довести тарифы на перевозку пассажиров до рыночных

АО "Укрзализныця" в ходе реализации стратегии развития общества планирует скорректировать тарифную политику пассажирских перевозок, приведя ее по итогам до рыночной

Об этом говорится в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций "Укрзализныци", текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Одной из целей Программы реформ (" Укрзализныци "- ред.) является корректировка тарифной политики таким образом, чтобы цены на пассажирские перевозки основывались на уровнях спроса и предложения на рынке", - отмечает "Укрзализныця" в тексте.

В УЗ напоминают, что компания успешно внедрила такую ценовую политику для своих вагонов "Интерсити +" бизнес-класса, поэтому рассчитывают воспользоваться возможностями, которые предоставит и это изменение.

Также в УЗ намерены открыть доступ к рынку ж / д перевозок для частных компаний - соответствующий проект закона уже подан в парламент.

В долгосрочной перспективе "Укрзализныця" планирует внедрение механизма финансовой поддержки для устранения перекрестного субсидирования потерь при перевозке пассажиров на прибыль от грузовых перевозок.

А также рассчитывает на увеличение числа частных компаний, которые владеют пассажирскими вагонами.

В компании также ожидают, что в районах с низкой плотностью населения будут построены местные железные дороги на основе промышленного железнодорожного транспорта и узкоколейных железнодорожных путей.

Второй этап также предусматривает создание коммерческих компаний в секторах пригородных и региональных пассажирских перевозок, будут принадлежать местным органам власти, "Укрзализныци" и другим юридическим лицам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 июня, 2019 среда

больше новостей

26 июня, 2019 среда

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать