Укрзализныця планирует отказаться от субсидирования и довести тарифы на перевозку пассажиров до рыночных
Об этом говорится в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций "Укрзализныци", текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
"Одной из целей Программы реформ (" Укрзализныци "- ред.) является корректировка тарифной политики таким образом, чтобы цены на пассажирские перевозки основывались на уровнях спроса и предложения на рынке", - отмечает "Укрзализныця" в тексте.
В УЗ напоминают, что компания успешно внедрила такую ценовую политику для своих вагонов "Интерсити +" бизнес-класса, поэтому рассчитывают воспользоваться возможностями, которые предоставит и это изменение.
Также в УЗ намерены открыть доступ к рынку ж / д перевозок для частных компаний - соответствующий проект закона уже подан в парламент.
В долгосрочной перспективе "Укрзализныця" планирует внедрение механизма финансовой поддержки для устранения перекрестного субсидирования потерь при перевозке пассажиров на прибыль от грузовых перевозок.
А также рассчитывает на увеличение числа частных компаний, которые владеют пассажирскими вагонами.
В компании также ожидают, что в районах с низкой плотностью населения будут построены местные железные дороги на основе промышленного железнодорожного транспорта и узкоколейных железнодорожных путей.
Второй этап также предусматривает создание коммерческих компаний в секторах пригородных и региональных пассажирских перевозок, будут принадлежать местным органам власти, "Укрзализныци" и другим юридическим лицам.
-
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" по итогам 2018 получила 203, 9 млн грн чистой прибыли , что на 80% больше, чем в предыдущем году.
-
В 2018 году Укрзализныця заработала 67,52 млрд грн от перевозки грузов . Доходы УЗ от пассажирских перевозок составили 8,47 млрд грн
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна