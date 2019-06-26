Укрзализныця планирует отказаться от субсидирования и довести тарифы на перевозку пассажиров до рыночных

26 июня, 2019, 12:50

АО "Укрзализныця" в ходе реализации стратегии развития общества планирует скорректировать тарифную политику пассажирских перевозок, приведя ее по итогам до рыночной

Об этом говорится в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций "Укрзализныци", текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Одной из целей Программы реформ (" Укрзализныци "- ред.) является корректировка тарифной политики таким образом, чтобы цены на пассажирские перевозки основывались на уровнях спроса и предложения на рынке", - отмечает "Укрзализныця" в тексте.

В УЗ напоминают, что компания успешно внедрила такую ценовую политику для своих вагонов "Интерсити +" бизнес-класса, поэтому рассчитывают воспользоваться возможностями, которые предоставит и это изменение.

Также в УЗ намерены открыть доступ к рынку ж / д перевозок для частных компаний - соответствующий проект закона уже подан в парламент.

В долгосрочной перспективе "Укрзализныця" планирует внедрение механизма финансовой поддержки для устранения перекрестного субсидирования потерь при перевозке пассажиров на прибыль от грузовых перевозок.

А также рассчитывает на увеличение числа частных компаний, которые владеют пассажирскими вагонами.

В компании также ожидают, что в районах с низкой плотностью населения будут построены местные железные дороги на основе промышленного железнодорожного транспорта и узкоколейных железнодорожных путей.

Второй этап также предусматривает создание коммерческих компаний в секторах пригородных и региональных пассажирских перевозок, будут принадлежать местным органам власти, "Укрзализныци" и другим юридическим лицам.