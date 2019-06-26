"Динамо" покупает форварда донецкого клуба
26 июня, 2019, 10:30
Киевское "Динамо" заинтересовалось нападающим "Олимпика" Матар Диейе
Об этом сообщил журналист Кирилл Крыжановский.
21-летний сенегалец уже побывал в расположении киевского клуба и прошел медосмотр. Форвард играет за донецкий клуб с января 2019 года. На его счету 7 голов и 1 ассист в 13 матчах. Полная статистика здесь.
Его контракт с олимпийцами рассчитан до конца 2022 года.
Матар способен сыграть на позиции центрфорварда, а также левого и правого вингера.
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