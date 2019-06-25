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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Карпат" назвал разницу между "Динамо" и "Шахтером"

Экс-тренер "Карпат" назвал разницу между "Динамо" и "Шахтером"


фото: fckarpaty.com
Экс-главный тренер "Карпат" Жозе Мораиш сравнил "Динамо" и "Шахтер"

Цитирует тренера "Футбол 24" .

По словам специалиста, "Динамо" - это исторически большой клуб не лишь по меркам Украины, но и Европы.

"Я был в тренерских штабах" Интера "и" Челси ", когда мы играли против" Динамо ", и я был поражен Киевом и клубной структурой. Это действительно большой клуб, который заслуживает титула и выступления в Лиге чемпионов", - сказал Мораиш.

У "Шахтера" тренер видит четкий план развития.

"Они очень стабильны в плане менеджерского управления. Это их главное преимущество - есть система, которая позволяет быстро заменять проданных игроков, есть игровая философия и план развития клуба. Они не меняют свое направление. В" Динамо "же есть все условия для того, чтобы создать правильный и стабильный проект и вернуться на вершину украинского футбола. Вот в этом разница ", - заявил Мораиш.

  • Напомним, сегодня стало известно, что полузащитник "Зари" и сборной Украины Александр Караваев должен присоединиться к "Динамо" на первом сборе.
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