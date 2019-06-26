"Что-то связанное с поставками вещевого обеспечения в Минобороны": Бирюков прокомментировал обыски у себя

26 июня, 2019, 14:11

Кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрий Бирюков отметил, что ему не объяснили, в рамках какого именно уголовного расследования он фигурирует

Об этом Бирюков заявил во время общения с журналистами, передает Еспрессо.TV

"Расследование толком не объяснили. В постановлении суда нет фабулы. Там следственный судья в рамках какого-то уголовного производства позволил провести обыск. Что-то связанное с поставками вещевого обеспечения в Минобороны. Даже сообщили период, о котором говорится в материалах дела", - говорится в сообщении.

Бирюков отметил, что он был советником Минобороны, не имел права подписи и не был служебным должностным Минобороны.

Также он заявил, что ему даже не сообщили, он фигурирует в качестве свидетеля или в качестве подозреваемого.

Отмечается, что разрешение на обыск выдал "какой-то бориспильсикй суд".

Сообщается, что следователи нашли флешку на 64 МБ, "которой 15 лет", две черновики со справками Минобороны, которые Бирюков, по его словам, заказывал, когда был советником Полторак.

Также хотели изъять куртку, однако, потом решили этого не делать.

Бирюков также высказался относительно вероятных политических притеснений этого обыска: "Сейчас идут, наверное, перегородки рынке поставки Минобороны. Мне трудно точно сказать. Однако, за 5 лет в Минобороны мы сломали коррупционных схемы на десятки миллиардов гривен. Основные были завязаны на поставке речевого обеспечения, которые работали с Минобороны с 2008 года, и поставкой продуктов питания. Мы вышибалы с этого рынка фирмы, которые зашли в 2006-2007 годах. Озвучивается фамилия Юра "Енакиевский", который, якобы, за этими фирмами стоит ".

Бирюков стал известным благодаря его волонтерской деятельности во время войны на Донбассе. Уже в августе 2014 он стал советником Порошенко, а в октябре - советником министра обороны Степана Полторака.

Напомним, партия "Европейская Солидарность" считает "политическим давлением и преследованиям" обыски у кандидата в народные депутаты от этой политсилы Юрия Бирюкова.