Правительство повысило пенсии для украинцев с большим стажем работы

26 июня, 2019, 12:14

Кабинет министров Украины закрепил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV

Повышение пенсий касается категорий граждан, у которых большой стаж работы (у женщин - более 30 лет, у мужчин - более 35), но были маленькие зарплаты.

"Сегодня мы принимаем решение, что 2,5 млн украинцев получат повышение, их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 - это уже 5-й перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста ", - сказал Гройсман.