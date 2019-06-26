Правительство повысило пенсии для украинцев с большим стажем работы
Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV
Повышение пенсий касается категорий граждан, у которых большой стаж работы (у женщин - более 30 лет, у мужчин - более 35), но были маленькие зарплаты.
"Сегодня мы принимаем решение, что 2,5 млн украинцев получат повышение, их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 - это уже 5-й перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста ", - сказал Гройсман.
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Напомним, с 1 марта пенсии автоматически проиндексуалы для более 10 млн пенсионеров . Согласно новому принципу, автоматическая индексация пенсий происходит по двум основным показателям - 50% от уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней зарплаты. Средняя сумма индексации пенсий составила 514 грн.
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А всего с начала 2019 органами Пенсионного фонда проведен уже три перерасчета : для пенсионеров старше 65 лет, у которых страховой стаж составляет для мужчин старше 35 лет, для женщин - более 30 лет, индексация пенсий с 1 марта и автоматический перерасчет пенсий с 1 апреля работающим пенсионерам.
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