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2,5 млн пенсионеров повысили пенсию на 1000 грн, - Розенко


фото: 0362.ua
2,5 миллиона пенсионеров повысили пенсию с 1 марта на 1000 гривень

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабмина.

Розенко отметил, что повышение пенсий на сумму от 100 грн до 400 грн произошло для 2,5 млн человек; от 400 грн до 700 грн - более 1,5 млн; от 700 грн до 1000 грн получили практически 500 тыс. человек.

"И, что особенно приятно, 2,5 млн украинцев получили повышение более чем 1000 грн. Подчеркиваю, что это ежемесячное повышение к пенсии", - добавил вице-премьер-министр.

Он также напомнил, что около 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, но пенсию ниже 1700 гривен, получат дополнительные единовременные выплаты в размере 2410 грн.

"Эта сумма будет выплачена двумя траншами - 1205 грн с 1 марта и 1205 грн с 1 апреля", - отметил Павел Розенко.

Напомним, что с 1 марта началась автоматическая индексация пенсий.

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