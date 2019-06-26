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Espreso.tvОбществоМасштабный пожар под Киевом: в ГСЧС рассказали подробности

Масштабный пожар под Киевом: в ГСЧС рассказали подробности


фото: kyiv.dsns.gov.ua
Пожар в районе Большой Окружной дороги на границе Киева и Киевской области возник на территории склада с секонд-хендом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

"26 июня в 19:30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размеры склада 150х150 м.) На площади 7,5 тыс. м2", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 70 работников и 13 единиц техники ГСЧС. На месте работают также 5 пожарно-спасательных отделений и штаб пожаротушения Главного управления ГСЧС Киева.

  • Напомним, ранее сообщалось о масштабном пожаре, дым от которого видно в Боярке, Ирпене, Вышгороде и на Троещине.
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