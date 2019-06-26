Под Киевом произошел масштабный пожар на Большой Окружной дороге. Фото, видео
26 июня, 2019, 21:00
В среду, 26 июня, на границе Киева и Киевской области произошел пожар в районе Большой Окружной дороги неподалеку от завода "Электронмаш" и гипермаркета "Ашан"
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".
С места пожара поднимается большой столб черного дыма, который виден из других районов столицы. По сообщениям пользователей соцсетей, дым видно даже с Троещины, Вышгорода, Ирпеня и Боярки.
Пользователи отмечают, что горят склады вблизи гипермаркета "Ашан", по неподтвержденным данным - склады магазинов секонд-хенда.
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