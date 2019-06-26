Европейские игры-2026: за кого украинцам болеть 26 июня
26 июня, 2019, 08:00
26 июня на Европейских играх в Минске за медали будут бороться олимпийские чемпионы по стрельбе Елена Костевич, Александр Петров, Николай Мильчев и другие украинские атлеты
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В шестой соревновательный день Европейских игр-2019 сборная Украины рассчитывает на медали в пулевой и стендовой стрельбе, где выступят олимпийские чемпионы Елена Костевич, Александр Петров и Николай Мильчев. Наши боксеры проведут четвертьфинальные поединки, а сборная Украины по пляжному футболу сыграет на групповом раунде против Испании.
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