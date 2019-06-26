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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2026: за кого украинцам болеть 26 июня

Европейские игры-2026: за кого украинцам болеть 26 июня


фото: dt.ua
26 июня на Европейских играх в Минске за медали будут бороться олимпийские чемпионы по стрельбе Елена Костевич, Александр Петров, Николай Мильчев и другие украинские атлеты

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В шестой соревновательный день Европейских игр-2019 сборная Украины рассчитывает на медали в пулевой и стендовой стрельбе, где выступят олимпийские чемпионы Елена Костевич, Александр Петров и Николай Мильчев. Наши боксеры проведут четвертьфинальные поединки, а сборная Украины по пляжному футболу сыграет на групповом раунде против Испании.

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