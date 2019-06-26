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Espreso.tvСпортДвойника Месси обвинили в развращении 23 женщин

Двойника Месси обвинили в развращении 23 женщин


фото: twitter
Иранца Реза Парастешу, которого называют двойником Лионеля Месси, обвинили в развращении 23 женщин

Об этом сообщает Marca.

Парастешу обвинили 23 женщины, которых, как сообщается, иранец соблазнил, пользуясь своим сходством с аргентинцем. Сам Парастешу опроверг распространенную в различных медиа информацию.

"Подобные новости для исламских стран, например, той, где я живу, это просто катастрофа. Меня сильно задели, потому что теперь на меня набросился весь мир", - заявил Парастешу.

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