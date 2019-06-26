Двойника Месси обвинили в развращении 23 женщин
26 июня, 2019, 13:00
Иранца Реза Парастешу, которого называют двойником Лионеля Месси, обвинили в развращении 23 женщин
Об этом сообщает Marca.
Парастешу обвинили 23 женщины, которых, как сообщается, иранец соблазнил, пользуясь своим сходством с аргентинцем. Сам Парастешу опроверг распространенную в различных медиа информацию.
"Подобные новости для исламских стран, например, той, где я живу, это просто катастрофа. Меня сильно задели, потому что теперь на меня набросился весь мир", - заявил Парастешу.
El iraní que se habría hecho pasar por Messi para tener relaciones sexuales con 23 mujeres https://t.co/A2L73n2r3o pic.twitter.com/S8NyhDxFmQ- MARCA (@marca) 25 июня 2019 г.
- 25 июня нападающий сборной Аргентины Лионель Месси неожиданно объяснил неудачи сборной Аргентины на Кубке Америки.
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