Двойника Месси обвинили в развращении 23 женщин

26 июня, 2019, 13:00

Иранца Реза Парастешу, которого называют двойником Лионеля Месси, обвинили в развращении 23 женщин

Об этом сообщает Marca.

Парастешу обвинили 23 женщины, которых, как сообщается, иранец соблазнил, пользуясь своим сходством с аргентинцем. Сам Парастешу опроверг распространенную в различных медиа информацию.

"Подобные новости для исламских стран, например, той, где я живу, это просто катастрофа. Меня сильно задели, потому что теперь на меня набросился весь мир", - заявил Парастешу.