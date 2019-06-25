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Espreso.tvОбществоВозвращение России в ПАСЕ было невозможным во время предыдущей внешнеполитической команды, - Княжицкий

Возвращение России в ПАСЕ было невозможным во время предыдущей внешнеполитической команды, - Княжицкий

Возвращение России в ПАСЕ было бы невозможным, если бы результат президентских выборов в Украине был другим

Об этом написал в Facebook председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Иностранцы его трактовали (результат президентских выборов - ред.), как отказ общества от ценностей и позиции Майдана, независимости, суверенитета. Возвращение России в ПАСЕ было невозможным во время работы предыдущей внешнеполитической команды. Новый президент даже не встретился с украинской делегацией, которая осталась без государственной и политической поддержки. Главный принцип гибридной войны: хочешь победить нацию, затуманит сознание людей - сработал ", - пишет Княжицкий.

По его словам, хорошо, что не все политики поддаются гипнозу и внушению. На тех, кто устоял перед российской пропагандой, сейчас особая ответственность.

"И благодарность тем странам, которые сохранили честь и ценности и не поддержали позорное решение ПАСЕ", - добавил Княжицкий.

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