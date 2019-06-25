Возвращение России в ПАСЕ было невозможным во время предыдущей внешнеполитической команды, - Княжицкий
Об этом написал в Facebook председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"Иностранцы его трактовали (результат президентских выборов - ред.), как отказ общества от ценностей и позиции Майдана, независимости, суверенитета. Возвращение России в ПАСЕ было невозможным во время работы предыдущей внешнеполитической команды. Новый президент даже не встретился с украинской делегацией, которая осталась без государственной и политической поддержки. Главный принцип гибридной войны: хочешь победить нацию, затуманит сознание людей - сработал ", - пишет Княжицкий.
По его словам, хорошо, что не все политики поддаются гипнозу и внушению. На тех, кто устоял перед российской пропагандой, сейчас особая ответственность.
"И благодарность тем странам, которые сохранили честь и ценности и не поддержали позорное решение ПАСЕ", - добавил Княжицкий.
- В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна