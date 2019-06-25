Вакарчук: "Я не имею никакого отношения к Пинчуку"
25 июня, 2019, 10:38
Святослав Вакарчук объяснил свои взаимоотношения с украинскими олигархами
Об этом он рассказал в интервью LB.ua
На упрек журналистки о том, что Вакарчук часто появляется на телеканалах Ахметова, Пинчука и Коломойского, а информацию о том, что певец собирается объявить о создании партии, "слив" именно канал Пинчука, он ответил :.
"Я впервые об этом слышу. Я не имею никакого отношения к Пинчуку. Точка ".
"С Пинчуком я общаюсь исключительно на две темы. Первая - по форума YES, вторая - по музею Холокоста "Бабий Яр", мы входим в наблюдательный совет. На этом наше общение заканчивается ", - пояснил Святослав Вакарчук.
- Напомним, также Святослав Вакарчук заявил, что он и его партия "готовы брать власть" .
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