Вакарчук: "Я не имею никакого отношения к Пинчуку"

25 июня, 2019, 10:38

Святослав Вакарчук объяснил свои взаимоотношения с украинскими олигархами

Об этом он рассказал в интервью LB.ua

На упрек журналистки о том, что Вакарчук часто появляется на телеканалах Ахметова, Пинчука и Коломойского, а информацию о том, что певец собирается объявить о создании партии, "слив" именно канал Пинчука, он ответил :.

"Я впервые об этом слышу. Я не имею никакого отношения к Пинчуку. Точка ".

"С Пинчуком я общаюсь исключительно на две темы. Первая - по форума YES, вторая - по музею Холокоста "Бабий Яр", мы входим в наблюдательный совет. На этом наше общение заканчивается ", - пояснил Святослав Вакарчук.