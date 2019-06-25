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Espreso.tvОбществоВакарчук: "Я не имею никакого отношения к Пинчуку"

Вакарчук: "Я не имею никакого отношения к Пинчуку"

Святослав Вакарчук объяснил свои взаимоотношения с украинскими олигархами

Об этом он рассказал в интервью LB.ua

На упрек журналистки о том, что Вакарчук часто появляется на телеканалах Ахметова, Пинчука и Коломойского, а информацию о том, что певец собирается объявить о создании партии, "слив" именно канал Пинчука, он ответил :.

"Я впервые об этом слышу. Я не имею никакого отношения к Пинчуку. Точка ".

"С Пинчуком я общаюсь исключительно на две темы. Первая - по форума YES, вторая - по музею Холокоста "Бабий Яр", мы входим в наблюдательный совет. На этом наше общение заканчивается ", - пояснил Святослав Вакарчук.

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