Вакарчук: Нас интересуют должности в правительстве

25 июня, 2019, 10:20

Святослав Вакарчук заявил, что он и его партия "готовы брать власть"

Об этом он рассказал в интервью LB.ua

"Мы не просто идем в парламент, чтобы постоять на трибуне и сказать, что кто-то плохой. Мы готовы брать власть. Нас интересуют должности в исполнительной власти. Мы готовы брать на себя коллективную или персональную ответственность

Я готов к любой должности. Как политическая ситуация сложится ", - отметил Вакарчук.

Также он прокомментировал, то, что партия "Голос" ассоциируется прежде всего с его личностью:

"Это - начало. Нам потребовалось три недели, чтобы разогнаться. Более наших спикеров в дальнейшем будет появляться в средствах массовой информации, на эфирах, встречаться с избирателями. Я надеюсь, что 21 июля партия уже будет ассоциироваться с несколькими людьми, а не только со мной ", - добавил Вакарчук.