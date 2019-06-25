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Espreso.tvОбществоВакарчук: Нас интересуют должности в правительстве

Вакарчук: Нас интересуют должности в правительстве


фото: НикВести
Святослав Вакарчук заявил, что он и его партия "готовы брать власть"

Об этом он рассказал в интервью LB.ua

"Мы не просто идем в парламент, чтобы постоять на трибуне и сказать, что кто-то плохой. Мы готовы брать власть. Нас интересуют должности в исполнительной власти. Мы готовы брать на себя коллективную или персональную ответственность
Я готов к любой должности. Как политическая ситуация сложится ", - отметил Вакарчук.

Также он прокомментировал, то, что партия "Голос" ассоциируется прежде всего с его личностью:

"Это - начало. Нам потребовалось три недели, чтобы разогнаться. Более наших спикеров в дальнейшем будет появляться в средствах массовой информации, на эфирах, встречаться с избирателями. Я надеюсь, что 21 июля партия уже будет ассоциироваться с несколькими людьми, а не только со мной ", - добавил Вакарчук.

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