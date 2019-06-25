Вакарчук: Надо услышать людей, которые живут за линией разграничения
Об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал в интервью LB.ua.
Он в частности ответил на вопрос, поддерживает ли амнистию пророссийских боевиков, воюющих на оккупированном Донбассе.
"Я против того, чтобы мы амнистировали тех, кто совершал преступления против украинского народа", - сказал Вакарчук.
На вопрос, нужен особый статус Донбассу, Вакарчук ответил, что надо услышать людей, которые живут по линии разграничения.
"Но политических вещей, которые бы не просто взорвали независимость Украины, а разорвали бы страну на части, мы не допустим", - уточнил он.
Лидер партии "Голос" предлагает сначала установить контроль над границей Украины, затем ввести переходный период, и только после этого провести выборы на Донбассе.
"Мы за то, чтобы вопрос Донбасса решать на украинских условиях. Это возможно только победой. Такие переговорные позиции мы сможем иметь в условиях экономического роста", - добавил Вакарчук.
- Также Святослав Вакарчук заявил, что он и его партия "готовы брать власть" .
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