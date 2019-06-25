В НБУ напомнили, что вскоре введут в обращение монеты 5 и 10 гривен

25 июня, 2019, 13:35

К концу 2019 введут в обращение монеты номиналом 5 гривен, а в 2020 году - 10 гривен

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Мы в 2019 году введем в оборот монеты 5 гривен, а в 2020 году - 10 гривен", - сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

Смелый добавил, что Нацбанк прекратил печать банкнот номиналом 1 и 2 гривен. Их постепенно будут выводить из обращения и заменять на монеты.