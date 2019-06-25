В НБУ напомнили, что вскоре введут в обращение монеты 5 и 10 гривен
25 июня, 2019, 13:35
К концу 2019 введут в обращение монеты номиналом 5 гривен, а в 2020 году - 10 гривен
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
"Мы в 2019 году введем в оборот монеты 5 гривен, а в 2020 году - 10 гривен", - сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.
Смелый добавил, что Нацбанк прекратил печать банкнот номиналом 1 и 2 гривен. Их постепенно будут выводить из обращения и заменять на монеты.
- Монеты 1, 2, 5 копеек будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019
- С 25 октября банкнота нового номинала 1000 грн войдет в обращение в Украине
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