Укрзализныця начала сдавать в аренду имущество через ProZorro
25 июня, 2019, 09:45
Укрзализныця сдаст часть имущества в аренду через систему ProZorro.Продажи
Об этом сообщил в Facebook председатель правления компании Евгений Кравцов.
Он пояснил, что "Укрзализныця" уже более трех лет ничего не сдавала в аренду, хотя является одним из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине.
"Отныне каждый желающий может зайти на ProZorro и выбрать из перечня необходимое ему имущество. Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы, в помещения на вокзалах для, например, кафе. Такие предложения - по всей Украине, как в крупных городах , так и на маленьких станциях. Большие лоты будут опубликованы отдельно ", - рассказал он.
Кравцов добавил, что компания планирует привлечь за счет аренды сотни миллионов гривен.
- Напомним, с 1 июля зарплаты работников Укрзализныци вырастут на 10% в соответствии с решением, которое приняло правление компании.
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