Укрзализныця начала сдавать в аренду имущество через ProZorro

25 июня, 2019, 09:45

Укрзализныця сдаст часть имущества в аренду через систему ProZorro.Продажи

Об этом сообщил в Facebook председатель правления компании Евгений Кравцов.

Он пояснил, что "Укрзализныця" уже более трех лет ничего не сдавала в аренду, хотя является одним из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине.

"Отныне каждый желающий может зайти на ProZorro и выбрать из перечня необходимое ему имущество. Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы, в помещения на вокзалах для, например, кафе. Такие предложения - по всей Украине, как в крупных городах , так и на маленьких станциях. Большие лоты будут опубликованы отдельно ", - рассказал он.

Кравцов добавил, что компания планирует привлечь за счет аренды сотни миллионов гривен.