Укрзализныця с июля повысит зарплаты работникам на 10%

24 июня, 2019, 13:38

С 1 июля зарплаты работников Укрзализныци вырастут на 10% в соответствии с решением, которое приняло правление компании

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что на повышение зарплат выделили около 1,5 млрд грн. Повышение зарплат коснется 250 тыс. сотрудников. В то же время зарплата топ-менеджеров компании повышаться не будет.

"Сразу скажу: увеличение зарплаты не касается руководства (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей)", - сообщил председатель Укрзализныци Евгений Кравцов.

В Укрзализныце отмечают, что средняя зарплата в компании с 2014 по 2018 годы выросла в 2,5 раза, а в апреле 2019 составляла 11,34 тыс. грн

Фонд оплаты труда в Укрзализныци в 2018 году составил 33 млрд грн. На зарплаты своим работникам компания тратит около 42% своего дохода в год.

"Несмотря на потери значительных объемов перевозок из-за действий государства-агрессора, убытки от пассажирских перевозок, налоговые отчисления Укрзализныця продолжает ежегодно инвестировать в обновление компании и выделять средства на повышение зарплат работников", - добавил Кравцов.