Укрзализныця с июля повысит зарплаты работникам на 10%
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Отмечается, что на повышение зарплат выделили около 1,5 млрд грн. Повышение зарплат коснется 250 тыс. сотрудников. В то же время зарплата топ-менеджеров компании повышаться не будет.
"Сразу скажу: увеличение зарплаты не касается руководства (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей)", - сообщил председатель Укрзализныци Евгений Кравцов.
В Укрзализныце отмечают, что средняя зарплата в компании с 2014 по 2018 годы выросла в 2,5 раза, а в апреле 2019 составляла 11,34 тыс. грн
Фонд оплаты труда в Укрзализныци в 2018 году составил 33 млрд грн. На зарплаты своим работникам компания тратит около 42% своего дохода в год.
"Несмотря на потери значительных объемов перевозок из-за действий государства-агрессора, убытки от пассажирских перевозок, налоговые отчисления Укрзализныця продолжает ежегодно инвестировать в обновление компании и выделять средства на повышение зарплат работников", - добавил Кравцов.
- Напомним, в марте министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал, что работникам АО "Укрзализныця" повышают заработную плату на 15% .
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