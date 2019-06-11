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Espreso.tvОбществоЕСПЧ обязал власти России немедленно поместить Бекирова в больницу

ЕСПЧ обязал власти России немедленно поместить Бекирова в больницу

Европейский суд по правам человека обязал власти России немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу

Об этом народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.

По данным Чубарова, решение принято по Правилу 39 Регламента Европейского суда по правам человека (указание на необходимость принятия определенных временных мер).

Также ЕСПЧ обязал власти Российской Федерации обеспечить Бекирову надлежащее обследование и лечение.

  • 12 декабря 2018 г. российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Его обвиняют в хранении взрывчатки и боеприпасов.
  • Элеонора Бекирова, дочь политзаключенного Эдема Бекирова, сообщила, что ухудшается состояние здоровья ее отца: у него начались боли в груди, тяжелая одышка и отеки с язвами.

 

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