ЕСПЧ обязал власти России немедленно поместить Бекирова в больницу

11 июня, 2019, 22:50

Европейский суд по правам человека обязал власти России немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу

Об этом народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.

По данным Чубарова, решение принято по Правилу 39 Регламента Европейского суда по правам человека (указание на необходимость принятия определенных временных мер).

Также ЕСПЧ обязал власти Российской Федерации обеспечить Бекирову надлежащее обследование и лечение.