ЕСПЧ обязал власти России немедленно поместить Бекирова в больницу
11 июня, 2019, 22:50
Европейский суд по правам человека обязал власти России немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу
Об этом народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.
По данным Чубарова, решение принято по Правилу 39 Регламента Европейского суда по правам человека (указание на необходимость принятия определенных временных мер).
Также ЕСПЧ обязал власти Российской Федерации обеспечить Бекирову надлежащее обследование и лечение.
- 12 декабря 2018 г. российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевки Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Его обвиняют в хранении взрывчатки и боеприпасов.
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Элеонора Бекирова, дочь политзаключенного Эдема Бекирова, сообщила, что ухудшается состояние здоровья ее отца: у него начались боли в груди, тяжелая одышка и отеки с язвами.
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