"Карпаты" определились с новым главным тренером

18 июня, 2019, 14:39

Львовский футбольный клуб "Карпаты" определился с тренером, который будет готовить команду к новому сезону

Об этом сообщает официальный сай "Карпат" .

После отставки испанца Фабри Гонсалеса украинский специалист Александр Чижевский возглавил команду в непростое время и сумел дать результат - под его руководством команда победила на выезде "Арсенал-Киев", а в переходных матчах одолела луцкую «Волынь» (0: 0 и 3: 0) . Таким образом, "Карпаты" сохранили прописку в элитном дивизионе.

"Именно Александр Арсеньевич будет готовить команду к новому сезону. О тренерском штабе будет сообщено позже", - говорится в сообщении.