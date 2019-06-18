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Espreso.tvСпорт"Карпаты" определились с новым главным тренером

"Карпаты" определились с новым главным тренером


фото: fckarpaty.com
Львовский футбольный клуб "Карпаты" определился с тренером, который будет готовить команду к новому сезону

Об этом сообщает официальный сай "Карпат" .

После отставки испанца Фабри Гонсалеса украинский специалист Александр Чижевский возглавил команду в непростое время и сумел дать результат - под его руководством команда победила на выезде "Арсенал-Киев", а в переходных матчах одолела луцкую «Волынь» (0: 0 и 3: 0) . Таким образом, "Карпаты" сохранили прописку в элитном дивизионе.

"Именно Александр Арсеньевич будет готовить команду к новому сезону. О тренерском штабе будет сообщено позже", - говорится в сообщении.

  • 12 июня Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ присудил "Карпатам" техническую победу в повторном переходном матче с "Волынью" за право играть в УПЛ.

 

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