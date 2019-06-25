"Динамо" судится с нидерландским футболистом за 300 тыс. евро

25 июня, 2019, 13:37

"Динамо" обжаловало в суде Лозанны решение ФИФА по делу с задолженностью перед экс-футболистом команды Джермейном Ленсом

Об этом сообщает Sport Arena .

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит апелляцию киевлян в деле с задолженностью перед экс-футболистом "Динамо" Джермейном Ленс.

"Киевское" Динамо "подало апелляцию в CAS на решение, вынесенное Палатой по разрешению споров ФИФА от 24 августа 2018 года. Слушание состоится 31 июля 2019 года. Пока неизвестно, когда будет вынесено арбитражное решение, и когда оно будет сообщено сторонам дела", - говорится в ответе CAS изданию.

Сумму задолженности киевского клуба перед футболистом организация не сообщает. По неофициальной информации, ориентировочная задолженность "Динамо" перед Лэнсом составляет 250 тыс. Евро, также киевляне должны игроку 50 тыс. Евро невыплаченной премии.