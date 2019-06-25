//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОпределились все участники плей-офф Кубка Америки

Определились все участники плей-офф Кубка Америки


фото: Reuters
Завершились все матчи группового этапа на Кубке Америки-2019 в Бразилии

Об этом сообщает "Футбол 24" .

В последние четвертьфиналисты турнира стали сборные Уругвая и Чили. В заключительном матче группового этапа уругвайцы одержали минимальную победу благодаря голу Эдинсона Кавани.

Все пары 1/4 финала Кубка Америки-2019

Бразилия - Парагвай (28 июня)

Венесуэла - Аргентина (28 июня)

Колумбия - Чили (29 июня)

Уругвай - Перу (29 июня)

Действующим победителем турнира является сборная Чили, которая в финале в 2016 году обыграла команду Аргентины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

25 июня, 2019 вторник

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать