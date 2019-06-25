Определились все участники плей-офф Кубка Америки
25 июня, 2019, 11:12
Завершились все матчи группового этапа на Кубке Америки-2019 в Бразилии
Об этом сообщает "Футбол 24" .
В последние четвертьфиналисты турнира стали сборные Уругвая и Чили. В заключительном матче группового этапа уругвайцы одержали минимальную победу благодаря голу Эдинсона Кавани.
Все пары 1/4 финала Кубка Америки-2019
Бразилия - Парагвай (28 июня)
Венесуэла - Аргентина (28 июня)
Колумбия - Чили (29 июня)
Уругвай - Перу (29 июня)
Действующим победителем турнира является сборная Чили, которая в финале в 2016 году обыграла команду Аргентины.
- Напомним, 24 июня стало известно, что сборная Аргентины пробилась в четвертьфинал Кубка Америки.
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