Аргентина благодаря Агуэро пробилась в плей-офф Кубка Америки

24 июня, 2019, 09:26

Сборная Аргентины пробились в четвертьфинал Кубка Америки, где встретится с Венесуэлой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ключевом матче группового этапа Кубка Америки аргентинцы победили Катар - 2: 0 и пробились в четвертьфинал Кубка Америки-2019. Лидер сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле весь поединок, однако голами не отметился.

Теперь аргентинцы встретятся 28 июня в 1/4 финала с Венесуэлой.

Катар - Аргентина 0: 2

Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82

Аргентина: Армани, Саравиа, Тальяфико, Фойт (Пеццелья, 85), Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси