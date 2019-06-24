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Espreso.tvСпортАргентина благодаря Агуэро пробилась в плей-офф Кубка Америки

Аргентина благодаря Агуэро пробилась в плей-офф Кубка Америки


фото: Reuters
Сборная Аргентины пробились в четвертьфинал Кубка Америки, где встретится с Венесуэлой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ключевом матче группового этапа Кубка Америки аргентинцы победили Катар - 2: 0 и пробились в четвертьфинал Кубка Америки-2019. Лидер сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле весь поединок, однако голами не отметился.

Теперь аргентинцы встретятся 28 июня в 1/4 финала с Венесуэлой.

Катар - Аргентина 0: 2

Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82

Аргентина: Армани, Саравиа, Тальяфико, Фойт (Пеццелья, 85), Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси

  • 28 марта в Аргентине во время футбольного матча болельщик бросил в женщину-арбитра термосом с кипятком .

 

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