Аргентина благодаря Агуэро пробилась в плей-офф Кубка Америки
24 июня, 2019, 09:26
Сборная Аргентины пробились в четвертьфинал Кубка Америки, где встретится с Венесуэлой
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В ключевом матче группового этапа Кубка Америки аргентинцы победили Катар - 2: 0 и пробились в четвертьфинал Кубка Америки-2019. Лидер сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле весь поединок, однако голами не отметился.
Теперь аргентинцы встретятся 28 июня в 1/4 финала с Венесуэлой.
Катар - Аргентина 0: 2
Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82
Аргентина: Армани, Саравиа, Тальяфико, Фойт (Пеццелья, 85), Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси
- 28 марта в Аргентине во время футбольного матча болельщик бросил в женщину-арбитра термосом с кипятком .
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