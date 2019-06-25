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Espreso.tvМирКитай отказался от грязной российской нефти на $ 500 млн

Китай отказался от грязной российской нефти на $ 500 млн

Китай отказался покупать российскую нефть, загрязненную из-за попадания хлоридов в нефтепровод "Дружба"

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, Россия направила танкеры с нефтью из Европы в Китай из-за того, что европейские компании отказались ее покупать. Поэтому, более одного миллиона тонн грязной нефти на сумму около 500 млн долларов остаются без покупателя несмотря на скидку в 10-15 долларов за баррель. Заметим, что обычная цена за баррель нефти - это 65 долларов.

Содержание хлорорганических веществ обнаружен в нефти грозит оборудованию нефтеперерабатывающих заводив. Поэтому, как отметил один из трейдеров нефтеперерабатывающего завода "они не готовы рисковать".

"Я не готов рисковать нашим оборудованием ради дешевой нефти", - отметил один из трейдеров с нефтеперерабатывающего завода в Северной Азии.

Желающих приобрести грязную нефть до сих пор не нашлось.

  • Напоминаем, что на участке нефтепровода "Дружба" между Беларусью и Польшей 19 июня зафиксировали новое загрязнение нефти хлорорганическими соединениями

 

 

 

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