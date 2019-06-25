Китай отказался от грязной российской нефти на $ 500 млн
Об этом сообщает Reuters.
По информации издания, Россия направила танкеры с нефтью из Европы в Китай из-за того, что европейские компании отказались ее покупать. Поэтому, более одного миллиона тонн грязной нефти на сумму около 500 млн долларов остаются без покупателя несмотря на скидку в 10-15 долларов за баррель. Заметим, что обычная цена за баррель нефти - это 65 долларов.
Содержание хлорорганических веществ обнаружен в нефти грозит оборудованию нефтеперерабатывающих заводив. Поэтому, как отметил один из трейдеров нефтеперерабатывающего завода "они не готовы рисковать".
"Я не готов рисковать нашим оборудованием ради дешевой нефти", - отметил один из трейдеров с нефтеперерабатывающего завода в Северной Азии.
Желающих приобрести грязную нефть до сих пор не нашлось.
- Напоминаем, что на участке нефтепровода "Дружба" между Беларусью и Польшей 19 июня зафиксировали новое загрязнение нефти хлорорганическими соединениями
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