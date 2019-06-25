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Espreso.tvОбществоКлючевой удар военно-политической атаки Кремль наносит на Порошенко, - Герасимов

Ключевой удар военно-политической атаки Кремль наносит на Порошенко, - Герасимов

Военно-политическая атака Кремля базируется на ненависти пятой колонны и Кремля к предыдущему президенту Петра Порошенко

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов во время пресс-конференции, передает Еспресо. TV

"После 21 апреля реваншисты переходят все красные линии: иск в Конституционный Суд против закона о функционировании украинского языка как государственного, об отмене регистрации ПЦУ, игнорирование в некоторых регионах закона о декоммунизации, Украина хотят посадить на русский" газовую иглу "и возвращения команды Януковича" - отметил Герасимов.

По его мнению, все это - неотъемлемые части военно-политической атаки кремля на независимую Украину и ключевой удар наносится по Петру Порошенко.

Также, по словам Герасимова, все эти атаки задуманы в Москве и там же срежиссированы.

"Иск Шуфрича против освобождения украинского Донбасса, иск Портнова против защиты украинского Мариуполя и Бердянска. В этих исках вся аргументация воспроизводит то, что говорит Кремль. А иск против Кузницы на Рыбачьем - иск против украинской армии и флота. То, как возродилась Украинская армия - мозолит агрессору. Все это базируется на ненависти пятый колонны и Кремля к Порошенко ", - добавил он.

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