Грузинских футболистов не накажут за майки с антироссийскими лозунгами
25 июня, 2019, 09:24
Федерации футбола Грузии не накажет игроков за майки с надписью "Наша страна оккупирована Россией"
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Грузии .
Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири заявил, что к футболистам грузинских клубов, которые вышли на матче в майках с надписью "Наша страна оккупирована Россией», не применят санкции.
"Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, и мы не получили никаких заявлений от УЕФА и ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которая была сделана грузинскими клубами за последнюю неделю, полностью поддерживается нами ", - сказал Муджири.
- 23 июня стало известно, что футболисты нескольких грузинских клубов выразили свое отношение к России, выйдя на матче 19 тура чемпионата Грузии в футболках политического характера - на них были написаны антироссийские лозунги . В частности, речь шла о 20% суверенной территории их государства, до сих пор оккупированной РФ.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна