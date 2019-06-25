Грузинских футболистов не накажут за майки с антироссийскими лозунгами

25 июня, 2019, 09:24

Федерации футбола Грузии не накажет игроков за майки с надписью "Наша страна оккупирована Россией"

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Грузии .

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири заявил, что к футболистам грузинских клубов, которые вышли на матче в майках с надписью "Наша страна оккупирована Россией», не применят санкции.

"Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, и мы не получили никаких заявлений от УЕФА и ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которая была сделана грузинскими клубами за последнюю неделю, полностью поддерживается нами ", - сказал Муджири.