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Espreso.tvСпортГрузинских футболистов не накажут за майки с антироссийскими лозунгами

Грузинских футболистов не накажут за майки с антироссийскими лозунгами


фото: gff.ge
Федерации футбола Грузии не накажет игроков за майки с надписью "Наша страна оккупирована Россией"

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Грузии .

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири заявил, что к футболистам грузинских клубов, которые вышли на матче в майках с надписью "Наша страна оккупирована Россией», не применят санкции.

"Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, и мы не получили никаких заявлений от УЕФА и ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которая была сделана грузинскими клубами за последнюю неделю, полностью поддерживается нами ", - сказал Муджири.

  • 23 июня стало известно, что футболисты нескольких грузинских клубов выразили свое отношение к России, выйдя на матче 19 тура чемпионата Грузии в футболках политического характера - на них были написаны антироссийские лозунги . В частности, речь шла о 20% суверенной территории их государства, до сих пор оккупированной РФ.
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