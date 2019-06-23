Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с напоминанием о 20% территории страны, захваченных Россией

23 июня, 2019, 13:49

Футболисты нескольких грузинских клубов выразили свое отношение к России, выйдя на матче 19 тура чемпионата Грузии в футболках политического характера - на них были написаны антироссийские лозунги. В частности, речь шла о 20% суверенной территории их государства, до сих пор оккупированной РФ