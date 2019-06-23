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Espreso.tvМирГрузинские футболисты вышли на матчи в футболках с напоминанием о 20% территории страны, захваченных Россией

Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с напоминанием о 20% территории страны, захваченных Россией

Футболисты нескольких грузинских клубов выразили свое отношение к России, выйдя на матче 19 тура чемпионата Грузии в футболках политического характера - на них были написаны антироссийские лозунги. В частности, речь шла о 20% суверенной территории их государства, до сих пор оккупированной РФ

Это связано с недавними событиями в Тбилиси, отмечает Грузия online.

В политической акции отличились футболисты "Торпедо", "Рустави" и "Локомотив".

"Торпедовцы" вышли на свой матч национального первенства в черных футболках с надписями, в которых напоминается об оккупации Россией части территории Грузии. Игроки "Локо" и "Рустави", в свою очередь, появились на поле в белых футболках с похожим текстом.

  • Напомним, массовые выступления оппозиции охватили Тбилиси и Батуми после провокации российского коммуниста-госдумовца Сергея Гаврилова.
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