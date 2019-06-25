Больше не советник: Зеленский уволил Стефанчука
25 июня, 2019, 20:17
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника главы государства, оставив его своим представителем в Верховной Раде
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича с должности советника Президента Украины - представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе №451 / 2019.
В то же время Зеленский сохранил за Стефанчуком полномочия представителя президента в парламенте.
"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе №452 / 2019.
- Напомним, главный политтехнолог президентской кампании Зеленского Руслан Стефанчук вошел в первую десятку списка партии "Слуга народа".
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