Больше не советник: Зеленский уволил Стефанчука

25 июня, 2019, 20:17

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича с должности советника Президента Украины - представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе №451 / 2019.

В то же время Зеленский сохранил за Стефанчуком полномочия представителя президента в парламенте.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе №452 / 2019.