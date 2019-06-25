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Espreso.tvОбществоБольше не советник: Зеленский уволил Стефанчука

Больше не советник: Зеленский уволил Стефанчука

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника главы государства, оставив его своим представителем в Верховной Раде

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича с должности советника Президента Украины - представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе №451 / 2019.

В то же время Зеленский сохранил за Стефанчуком полномочия представителя президента в парламенте.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе №452 / 2019.

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