В выходные на водоемах утонули 42 человека, - ГСЧС
24 июня, 2019, 11:36
В течение 22 и 23 июня на водоемах страны погибли 42 украинца, из них трое - дети
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сейчас наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня вода унесла жизни 63-х человек. В Черниговской области и в городе Киеве количество погибших достигает 45 человек и 42 человека соответственно.
Более 30-ти утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях.
Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 583 человека, из которых 63 ребенка. При этом спасено 198 человек, в том числе 30 детей.
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