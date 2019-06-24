В выходные на водоемах утонули 42 человека, - ГСЧС

24 июня, 2019, 11:36

В течение 22 и 23 июня на водоемах страны погибли 42 украинца, из них трое - дети

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сейчас наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня вода унесла жизни 63-х человек. В Черниговской области и в городе Киеве количество погибших достигает 45 человек и 42 человека соответственно.

Более 30-ти утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 583 человека, из которых 63 ребенка. При этом спасено 198 человек, в том числе 30 детей.