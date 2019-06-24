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Espreso.tvОбществоИз-за жары в энергосистеме Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация

Из-за жары в энергосистеме Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация

В связи с жарой запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%, что может вызвать возникновение чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины

Об этом предупредила пресс-служба "Укрэнерго" на своем сайте.

Как отмечается, угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии в энергосистеме сложилась в последние две недели, когда в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха. При этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспечены топливом", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Пока же энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний, отмечается в сообщении.

"Вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 - ДТЭК и 4 - Центрэнерго) суммарной установленной мощностью 2857 МВт. За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%", - рассказали в компании.

Кроме того, ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - Центрэнерго, 1 - Донбассэнерго и 1 - ДТЭК Энерго) на 2320 МВт, сообщили в "Укрэнерго".

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация", - добавили в компании.

В таком случае в "Укрэнерго" не останется инструментов, чтобы покрыть максимальные нагрузки в энергосистеме. В таких случаях компания может начать аварийно выключать энергосистемы для обеспечения их целостности, объяснили там.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо ускорить вывод по ремонту Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС, отметили в "Укрэнерго".

Кроме этого, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожский и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго".

"По этому поводу" Укрэнерго "уже обратилось в СНБО с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения пока зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины", - подытожили в "Укрэнерго".

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