//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Укрзализныця повышает зарплату работникам на 15%


фото: znaj.ua
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что работникам АО "Укрзализныця" повышают заработную плату на 15%

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

"В этом году запускаем в экспериментальном режиме частную тягу. И вместе с этим мы заботимся о самых железнодорожниках - основной капитал компании. Во-первых, мы повышаем на 15% зарплату работников. Во-вторых, мы инициируем сокращение зарплаты членов правления и административного персонала" , - заявил Омелян.

По его словам, устойчивое развитие "Укрзализныци" является вопросом национальной значимости.

"Это компания №1 Украины и должна быть компанией №1 Восточной Европы. Разработан проект закона о железнодорожном транспорте, принятие которого даст отрасли совершенно новые перспективы", - сказал министр.

Омелян отметил, что ключевой задачей является обеспечение качественного пассажирского сообщения.

"Мы верим, что в этом году мы сделаем так же, как с "Укрпочтой", и "Укрзализныця" наконец получит средства из государственного бюджета на закупку новых пассажирских поездов, на ремонт пассажирских вагонов. Мы должны сделать все, чтобы у компании был порядок, чтобы в компании работали профессиональные честные железнодорожники ", - сообщил Омелян.

Он также добавил, что другим важным вопросом является качество грузовых перевозок. По его мнению, это "больной вопрос".

"Но мы верим, что только сотрудничество с крупными иностранными компаниями может дать новое качество "Укрзализныци", - резюмировал омелян.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать