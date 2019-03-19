Укрзализныця повышает зарплату работникам на 15%

19 марта, 2019, 12:49

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что работникам АО "Укрзализныця" повышают заработную плату на 15%

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

"В этом году запускаем в экспериментальном режиме частную тягу. И вместе с этим мы заботимся о самых железнодорожниках - основной капитал компании. Во-первых, мы повышаем на 15% зарплату работников. Во-вторых, мы инициируем сокращение зарплаты членов правления и административного персонала" , - заявил Омелян.

По его словам, устойчивое развитие "Укрзализныци" является вопросом национальной значимости.

"Это компания №1 Украины и должна быть компанией №1 Восточной Европы. Разработан проект закона о железнодорожном транспорте, принятие которого даст отрасли совершенно новые перспективы", - сказал министр.

Омелян отметил, что ключевой задачей является обеспечение качественного пассажирского сообщения.

"Мы верим, что в этом году мы сделаем так же, как с "Укрпочтой", и "Укрзализныця" наконец получит средства из государственного бюджета на закупку новых пассажирских поездов, на ремонт пассажирских вагонов. Мы должны сделать все, чтобы у компании был порядок, чтобы в компании работали профессиональные честные железнодорожники ", - сообщил Омелян.

Он также добавил, что другим важным вопросом является качество грузовых перевозок. По его мнению, это "больной вопрос".

"Но мы верим, что только сотрудничество с крупными иностранными компаниями может дать новое качество "Укрзализныци", - резюмировал омелян.