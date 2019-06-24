"Неудачная шутка": заместитель мэра Сум прокомментировал свой пост в Facebook о ЛГБТ и концлагерях
Об этом он заявил в комментарии "UA Новости".
"Мои слова несколько были искажены. По поводу концлагерей я не писал ни слова. Я считаю, что пропаганда ЛГБТ извращений должно быть криминализирована... Что касается картинки, то не очень удачно подобранная шутка, но это не исключает того факта, что лица, которые пропагандируют ЛГБТ извращения, должны быть привлечены к уголовной ответственности и отбывать определенный срок или исправительные работы в местах лишения свободы", - сказал он.
Галицкий добавил, что сообщение он не удалял, а его забанил Facebook.
После этой публикации пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в отношении Галицкого открыли производство по ч. 1 ст. 161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями).
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