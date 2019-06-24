Путин не собирается встречаться с Зеленским на саммите G20
24 июня, 2019, 09:26
Президент государства-агрессора Владимир Путин не планирует на саммите G20 встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает российское издание "РИА Новости".
"В планах президента России нет встречи с украинским коллегой Владимир Зеленский в Осаке", - рассказал Песков.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечал, что Зеленский планирует поехать на саммит в Осаку для проведения ряда встреч, в том числе и с Путиным.
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