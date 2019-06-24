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Espreso.tvОбществоПарасюк собрался судиться с ЦИК из-за отказа регистрировать кандидатом в нардепы

Парасюк собрался судиться с ЦИК из-за отказа регистрировать кандидатом в нардепы

Народный депутат Украины Владимир Парасюк планирует подать в суд на ЦИК за отказ регистрировать его кандидатом в депутаты на внеочередные парламентские выборы 21 июля 2019 г.

Об этом сообщает "24 канал".

"Идем в украинский суд доказывать свою правоту. И я надеюсь, что он примет взвешенное, правильное решение", - рассказал Парасюк.

Причиной отказа стала, по мнению, нардепа, формальность: "Им не понравилась моя платежка. Все документы подал, получил справку, что они их получили. Убедили, что с ними проблем никаких нет. Я придерживался всех норм закона".

Напомним, ЦИК отказалась регистрировать Парасюка кандидатом в народные депутаты.

Участника Евромайдан и АТО Владимира Парасюка избрали народным депутатом жители Львовской области. На выборах 2014 г. он получил более 56% голосов в округе №122.

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