ЦИК отказалась регистрировать Парасюка кандидатом в народные депутаты

23 июня, 2019, 23:51

Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье, 23 июня, отказалась регистрировать кандидатами в депутаты двух действующих внефракционных парламентариев - Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого, сообщает "ОПОРА"

По данным сети, как пишет "Зеркало недели", ЦИК мотивировала отказ в регистрации депутатов, подавших заявки для участия в выборах по мажоритарке, "несоответствием представленных документов требованиям законодательства".

Предприниматель Аркадий Корнацкий был избран в Верховную Раду восьмого созыва в одномандатном округе №132 в Николаевской области, где он набрал почти 35% голосов. Корнацкий баллотировался как представитель "Блока Петра Порошенко" и стал членом президентской фракции в парламенте. 22 мая 2014 года он вышел из фракции БПП.

Участник Евромайдана и АТО Владимира Парасюка избрали народным депутатом жители Львовской области. На выборах 2014 года он получил более 56% голосов в округе №122.