ЦИК отказалась регистрировать Парасюка кандидатом в народные депутаты
По данным сети, как пишет "Зеркало недели", ЦИК мотивировала отказ в регистрации депутатов, подавших заявки для участия в выборах по мажоритарке, "несоответствием представленных документов требованиям законодательства".
Предприниматель Аркадий Корнацкий был избран в Верховную Раду восьмого созыва в одномандатном округе №132 в Николаевской области, где он набрал почти 35% голосов. Корнацкий баллотировался как представитель "Блока Петра Порошенко" и стал членом президентской фракции в парламенте. 22 мая 2014 года он вышел из фракции БПП.
Участник Евромайдана и АТО Владимира Парасюка избрали народным депутатом жители Львовской области. На выборах 2014 года он получил более 56% голосов в округе №122.
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