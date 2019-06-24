Нафтогаз больше не собирается помогать Укртрансгазу держаться на плаву

24 июня, 2019, 14:17

В Нафтогазе считают причиной финансовых трудностей Укртрансгаза искусственно заниженные тарифы на транспортировку и критические недостатки кодекса газотранспортной системы

Об этом отмечает пресс-служба "Нафтогаза".

"Уже полгода мы говорим о том, что" Укртрансгаз "может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы выбрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев .

Он напомнил, что "Нафтогаз" является крупнейшим кредитором УТГ, и поддерживал "Укртрансгаз", сколько это было возможно.

"Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", - подчеркнул Коболев.

Он добавил, что команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС нескольких решений регулятора рынка НКРЭКП.

Коболев добавил, что "Нафтогаз" приветствует желание установить ответственных "за этот недопустимый результат".

"Мы предоставим все необходимые материалы для анализа и обсуждения", - добавил руководитель "Нафтогаза".