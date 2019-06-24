Нафтогаз больше не собирается помогать Укртрансгазу держаться на плаву
Об этом отмечает пресс-служба "Нафтогаза".
"Уже полгода мы говорим о том, что" Укртрансгаз "может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы выбрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев .
Он напомнил, что "Нафтогаз" является крупнейшим кредитором УТГ, и поддерживал "Укртрансгаз", сколько это было возможно.
"Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", - подчеркнул Коболев.
Он добавил, что команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС нескольких решений регулятора рынка НКРЭКП.
Коболев добавил, что "Нафтогаз" приветствует желание установить ответственных "за этот недопустимый результат".
"Мы предоставим все необходимые материалы для анализа и обсуждения", - добавил руководитель "Нафтогаза".
- Напомним, 14 июня оператор ГТС предупредил о чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за критического состояния. В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не смог вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд (ПТО). Задолженность "Укртрансгаза" за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн.
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