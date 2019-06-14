Украинцы могут остаться без газа из-за дефицита средств в "Укртрансгазе"

14 июня, 2019, 19:06

Оператор ГТС предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за критического состояния

Об этом говорится на сайте "Укртрансгаза".

"В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд (ПТН). Задолженность "Укртрансгаза" за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа", - сообщает "Укртрансгаз".

Отмечается, что остаточных объемов газа на ВТВ, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня.

С соответствующим письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации Оператор ГТС обратился в Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины. "Укртрансгаз" ведет переговоры с НКРЭКП для немедленного исправления ситуации. Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформирован Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Укртрансгаз" также добавляет, что критическое состояние вызванный рядом факторов, о чем в течение 2018 и 2019 гг. руководство постоянно информировало регулятора.

"В первую очередь, финансовую ситуацию "Укртрансгаза" с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, которые были приняты НКРЭКП в конце 2018 года. В частности, они позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа в ВТВ в объеме не более 60% от необходимого годового уровня", - отмечают в "Укртрансгазе".

По сообщению ГТС, до сих пор не урегулированная проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы дала возможность участникам рынка в период с 2016 по февраль 2019 г. накопить более 35 млрд грн долга перед "Укртрансгазом" за услуги балансировки, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

"После перехода газового рынка Украины на суточную балансировку с 1 марта 2019 ситуация существенно не изменилась: операторы ГРМ продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических затрат, и не рассчитываются. За период марта-апреля 2019 г. задолженность операторов ГРМ выросла еще на 2,5 млрд грн", - сообщили в ГТС.