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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: за кого украинцам болеть 24 июня

Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 24 июня


фото: noc-ukr.org
В 4-й день Европейских игр-2019 в Минске борьбу за медали продолжат чемпионы континента по боксу Николай Буценко и Виктор Выхрист и выступит дзюдоист Яков Хаммо

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионы Европы по боксу Николай Буценко и Виктор Выхрист проведут в Минске свои вторые поединки. Обладатель бронзы ЧМ-2015 дзюдоист Яков Хаммо выступит в категории свыше 100 кг. А олимпийская чемпионка Елена Костевич будет соревноваться в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м.

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