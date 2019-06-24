Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 24 июня
24 июня, 2019, 08:00
В 4-й день Европейских игр-2019 в Минске борьбу за медали продолжат чемпионы континента по боксу Николай Буценко и Виктор Выхрист и выступит дзюдоист Яков Хаммо
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионы Европы по боксу Николай Буценко и Виктор Выхрист проведут в Минске свои вторые поединки. Обладатель бронзы ЧМ-2015 дзюдоист Яков Хаммо выступит в категории свыше 100 кг. А олимпийская чемпионка Елена Костевич будет соревноваться в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м.
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