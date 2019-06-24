Авиакатастрофа MH17 ПАСЕ отказалась проводить внеочередные дебаты по наказанию виновных

24 июня, 2019, 14:14

ПАСЕ отказалась проводить дебаты по поводу обязательства привлечь к ответственности "тех, кто сбил MH17"

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

"Ассамблея только что отклонила просьбу о срочных дебатах на тему "Обязанность всех государств обеспечить, чтобы люди, которые 17 июля 2014 г. уничтожили полет MH17, были привлечены к ответственности", говорится в сообщении.

Напомним, в ПАСЕ запросили срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе малайзийского Боинга, сбитого 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом.

Первой востребованной темой для срочных дебатов стала: «Положить конец российскому шантажу: просьба к странам-членам привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".

Вторая тема - обязательства всех государств, чтобы те, кто сбил рейс MH17, предстали перед судом.