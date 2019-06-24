Авиакатастрофа MH17 ПАСЕ отказалась проводить внеочередные дебаты по наказанию виновных
Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter.
"Ассамблея только что отклонила просьбу о срочных дебатах на тему "Обязанность всех государств обеспечить, чтобы люди, которые 17 июля 2014 г. уничтожили полет MH17, были привлечены к ответственности", говорится в сообщении.
Напомним, в ПАСЕ запросили срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе малайзийского Боинга, сбитого 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом.
Первой востребованной темой для срочных дебатов стала: «Положить конец российскому шантажу: просьба к странам-членам привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов".
Вторая тема - обязательства всех государств, чтобы те, кто сбил рейс MH17, предстали перед судом.
Отметим, что летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить в Страсбурге с 24 по 28 июня.
The Assembly has just rejected a request for an urgent debate on "The obligation of all States to make sure that the people who downed flight MH17 on 17 July 2014 are brought to justice".- PACE (@PACE_News) June 24, 2019
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