В Аргентине во время футбольного матча фан облил женщину-арбитра кипятком

28 марта, 2019, 11:41

В Аргентине во время футбольного матча болельщик бросил в женщину-арбитра термос с кипятком

Об этом сообщает AS.

Во время игры в аргентинской футбольной лиге Сан-Хуана пострадала арбитр Розана Пасс. Женщина была ассистентом рефери матча "Маркесадо" - "Сан-Мартин". В конце встречи один из помощников судьи допустил ошибку, остановив атаку хозяев поля. Разгневанный этим решением фанат "Маркесадо" бросил в Пас, которая не имела отношения к эпизоду, термос с кипятком.

46-летняя женщина рассказала, что почувствовала, как по ее спине течет горячая вода. Она попросила главного судью вылить на нее холодную воду. Пас сумела доработать до конца матча, а затем ее отправили в больницу. Медики сообщили женщине, что она получила серьезный ожог.

Несмотря на инцидент, Розана Пас намерен продолжать работать в футболе. "Неважно, кто атакован - мужчина или женщина. Такого происходить просто не должно. Но я не собираюсь сдаваться", - заверила Пасс.