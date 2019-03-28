В Аргентине во время футбольного матча фан облил женщину-арбитра кипятком
Об этом сообщает AS.
Во время игры в аргентинской футбольной лиге Сан-Хуана пострадала арбитр Розана Пасс. Женщина была ассистентом рефери матча "Маркесадо" - "Сан-Мартин". В конце встречи один из помощников судьи допустил ошибку, остановив атаку хозяев поля. Разгневанный этим решением фанат "Маркесадо" бросил в Пас, которая не имела отношения к эпизоду, термос с кипятком.
46-летняя женщина рассказала, что почувствовала, как по ее спине течет горячая вода. Она попросила главного судью вылить на нее холодную воду. Пас сумела доработать до конца матча, а затем ее отправили в больницу. Медики сообщили женщине, что она получила серьезный ожог.
Несмотря на инцидент, Розана Пас намерен продолжать работать в футболе. "Неважно, кто атакован - мужчина или женщина. Такого происходить просто не должно. Но я не собираюсь сдаваться", - заверила Пасс.
- Напомним, 24 марта матч 1-го раунда Кубка Аргентины между "Ньюэллс Олд Бойс" и "Вилья Митре" был сорван из-за поведения ультрас, которых пришлось усмирять с помощью брандспойта .
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