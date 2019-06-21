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Espreso.tvОбществоУлиток с Тернопольщины начали поставлять в страны ЕС

Улиток с Тернопольщины начали поставлять в страны ЕС


фото: Organic Escargo
Тернопольский кооператив в 2019 году поставит в Европу первую партию улиток

Об этом говорится в сюжете телеканала "Тернополь-1".

Как отмечается, на Тернопольщине разводят особый вид улиток - Мюллер, или серая улитка.
"При большом количестве улиток мы получаем хорошую экспортную цену. С малым количеством там нас никто не ждет. Минимальная партия для экспорта - 10 т и это пробная партия ", - рассказал соучредитель кооператива улитководов Тернопольской области Тарас Слабкий.

Наиболее перспективными для поставок улиток являются Италия, Испания и Франция. Там моллюсков используют в косметологии и медицине. Но наиболее востребованы они как еда.

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