Улиток с Тернопольщины начали поставлять в страны ЕС
21 июня, 2019, 11:33
Как отмечается, на Тернопольщине разводят особый вид улиток - Мюллер, или серая улитка.
Тернопольский кооператив в 2019 году поставит в Европу первую партию улиток
Об этом говорится в сюжете телеканала "Тернополь-1".
Как отмечается, на Тернопольщине разводят особый вид улиток - Мюллер, или серая улитка.
"При большом количестве улиток мы получаем хорошую экспортную цену. С малым количеством там нас никто не ждет. Минимальная партия для экспорта - 10 т и это пробная партия ", - рассказал соучредитель кооператива улитководов Тернопольской области Тарас Слабкий.
Наиболее перспективными для поставок улиток являются Италия, Испания и Франция. Там моллюсков используют в косметологии и медицине. Но наиболее востребованы они как еда.
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- Напомним, по информации УКАБ, в 2013 году их было экспортировано лишь 3 тонны, в 2014 - 58 тонн, в 2015 - 260 тонн, а в 2016 - уже 380 тонн. Поэтому с 2013 по 2016 годы экспорт виноградных улиток вырос в 108 раз .
- Впрочем за первое полугодие 2018 объемы производства упали более чем в шесть раз . По итогам 2017 наблюдалось падение почти на 1%.
- Фермерское хозяйство "Здравлик" на Днепропетровщине, отобрало первую товарную икру средиземноморской улитки, которая является самой дорогой в мире .
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