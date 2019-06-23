Князев отстранил руководителей полиции Виннитчины из-за смерти однопартийца Гриценко
Об этом сообщает Национальная полиция.
Отстранение связано с расследованием в отношении действий полицейского в Виннице, которые привели к смерти однопартийца Анатолия Гриценко по "Гражданской позиции" - Александра Комарницкого.
На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого было обнаружено гранату РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил Комарницкого присутствовать при следственных действий в качестве понятого. На что виннитчанин отказался и некорректно выразился. Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован, но 23 июня скончался не выходя из комы.
Было назначено служебное расследование. Поэтому по распоряжению председателя Национальной полиции приказом ГУНП в Винницкой области был отстранен от исполнения служебных обязанностей самого нарушителя, а также четырех руководителей полиции Винницкой области.
В частности, отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП.
22 июня, следователи ГБР объявили сотруднику полиции Винницкой области о подозрении по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Ему вручили повестку для прибытия в суд с целью избрания меры пресечения. Сегодня суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Также приказом председателя Нацполиции готовятся документы для освобождения заместителя начальника полиции Винницкой области, который отвечает за подготовку личного состава.
- Напомним, 23 июня в Виннице после 12 дней в коме скончался член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий , в избиении которого обвиняют полицейского.
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