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Espreso.tvКриминалКнязев отстранил руководителей полиции Виннитчины из-за смерти однопартийца Гриценко

Князев отстранил руководителей полиции Виннитчины из-за смерти однопартийца Гриценко

Глава Нацполиции Сергей Князев отстранил от должностей четырех руководителей ГУНП в Винницкой области из-за смерти члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого

Об этом сообщает Национальная полиция.

Отстранение связано с расследованием в отношении действий полицейского в Виннице, которые привели к смерти однопартийца Анатолия Гриценко по "Гражданской позиции" - Александра Комарницкого.

На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого было обнаружено гранату РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил Комарницкого присутствовать при следственных действий в качестве понятого. На что виннитчанин отказался и некорректно выразился. Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован, но 23 июня скончался не выходя из комы.

Было назначено служебное расследование. Поэтому по распоряжению председателя Национальной полиции приказом ГУНП в Винницкой области был отстранен от исполнения служебных обязанностей самого нарушителя, а также четырех руководителей полиции Винницкой области.

В частности, отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП.

22 июня, следователи ГБР объявили сотруднику полиции Винницкой области о подозрении по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Ему вручили повестку для прибытия в суд с целью избрания меры пресечения. Сегодня суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также приказом председателя Нацполиции готовятся документы для освобождения заместителя начальника полиции Винницкой области, который отвечает за подготовку личного состава.

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