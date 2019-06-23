Умер однопартиец Гриценко, в избиении которого обвиняют полицейских

23 июня, 2019, 20:50

В Виннице после 12 дней в коме скончался член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, в избиении которого обвиняют полицейских

Об этом сообщил председатель Винницкой областной организации партии "Гражданская позиция" Сергей Гайструк.

"Полиция избила Сашу до состояния, который стал смертельным, за что - только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и за что не позволяло его совести", - написал Гайструк.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что в партии требуют "жесткого и наказание убийцы и увольнения руководства областной Нацполиции".

"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест. От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области", - написал Гриценко.