Экс-ведущий Евровидения идет на выборы от "Слуги народа"

23 июня, 2019, 16:17

Экс-ведущий Евровидения Александр Скичко заявил, что будет баллотироваться на парламентских выборах в мажоритарном округе от партии "Слуга народа"

Об этом Скичко сообщил в Instagram.

По словам телеведущего, он идет на выборы от своей родной Черкасской области по округу №197.

"Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну", - сказал Скичко.