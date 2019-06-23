Экс-ведущий Евровидения идет на выборы от "Слуги народа"
23 июня, 2019, 16:17
Экс-ведущий Евровидения Александр Скичко заявил, что будет баллотироваться на парламентских выборах в мажоритарном округе от партии "Слуга народа"
Об этом Скичко сообщил в Instagram.
По словам телеведущего, он идет на выборы от своей родной Черкасской области по округу №197.
"Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну", - сказал Скичко.
- Напомним, 21 июня стало известно, что бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Федецкий идет на досрочные парламентские выборы от президентской партии "Слуга народа".
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