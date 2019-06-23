//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВыборы 2019Экс-ведущий Евровидения идет на выборы от "Слуги народа"

Экс-ведущий Евровидения идет на выборы от "Слуги народа"


фото: tv.ua
Экс-ведущий Евровидения Александр Скичко заявил, что будет баллотироваться на парламентских выборах в мажоритарном округе от партии "Слуга народа"

Об этом Скичко сообщил в Instagram.

По словам телеведущего, он идет на выборы от своей родной Черкасской области по округу №197.

"Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну", - сказал Скичко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2019 воскресенье

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

23 июня, 2019 воскресенье

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать