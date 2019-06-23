ЦИК отказала Клюеву в регистрации кандидатом в нардепы
23 июня, 2019, 19:03
Центральная избирательная комиссия отказала экс-главе Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты на парламентских выборах
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
Соответствующая информация была обнародована после очередного заседания ЦИК, проведенного председателем комиссии Татьяной Слипачук.
"Также отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины, в ОВО № 46", - говорится в сообщении ЦИК.
Андрея Клюева подозревают в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.
По информации СБУ, с 2014 года Клюев живет в Московской области.
- 21 июня стало известно, что экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев выдвигается кандидатом в народные депутаты .
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