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Espreso.tvОбществоЭкс-глава АП Януковича Клюев выдвигается на выборах в Раду, - СМИ

Экс-глава АП Януковича Клюев выдвигается на выборах в Раду, - СМИ

Экс-глава Администрации президента во времена Виктора Януковича Андрей Клюев выдвигается кандидатом в народные депутаты

Об этом сообщает Telegram канал THE NEWSROOM.

По данным THE NEWSROOM, Клюев выдвигается по 46-му округу в Донецкой области, якобы, от Либерально-демократической партии, что позволяет ему не подавать документы в ЦИК лично.

Издание отмечает, что представитель партии уже подал документы на Клюева, на данный момент они находятся на рассмотрении комиссии.

При этом журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что доказательств пребывания Клюева последние 5 лет за рубежом формально нет.

"Источники в одном из вышеперечисленных ведомств рассказали нам, что последние официальные отметки о выезде Клюева за границу и заезд обратно в Украину датируются началом января 2014 года. Предельной является дата въезда в страну после новогодних праздников. И, поскольку в конце того же месяца соратники Януковича уже бежали с Украины чигирями, отметок о героическом их выезде за границу в приграничных базах нету. Теперь они могут заявить, что, например, все это время находились в подполье проукраинских партизан Крыма, а Крым - это Украина", - отмечает издание.

Таким образом, ЦИК не имеет формальных оснований отказать Клюеву в регистрации кандидатом, для которой обязательным условием является нахождение в Украине в течение последние 5 лет перед выборами.

"По этой же причине, по нашим данным, ЦИК была вынуждена зарегистрировать экс-заместителя генпрокурора при Януковиче Рената Кузьмина, который находился в розыске, а теперь баллотируется по списку ЗаЖопы (Оппозицийна платформа "За жизнь", - ред.)", - отмечает THE NEWSROOM.

Клюев находится под следствием в Украине - его подозревают в хищении с мая 2010 по апрель 2011 года госимущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. По данным СБУ, Клюев живет в Московской области РФ.

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