Информатора боевиков на Донбассе посадили на 9 лет
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Сотрудники СБУ установили, что житель Мариуполя с ноября 2014 года по январь 2015 года по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники украинских подразделений, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.
Полученные данные с помощью мобильного телефона он передавал двум представителям террористической организации "ДНР". Оперативники СБУ задержали злоумышленника в январе 2015 года. Приморский районный суд Мариуполя признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Пособник террористов приговорен к девяти годам лишения свободы.
- Напомним, 12 июня на Луганщине суд приговорил к восьми годам боевика террористической организации "ЛНР", который воевал против Вооруженных сил Украины с 2016 года.
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