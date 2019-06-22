Информатора боевиков на Донбассе посадили на 9 лет

22 июня, 2019, 20:11

В Донецкой области приговорили к девяти годам заключения информатора террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудники СБУ установили, что житель Мариуполя с ноября 2014 года по январь 2015 года по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники украинских подразделений, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Полученные данные с помощью мобильного телефона он передавал двум представителям террористической организации "ДНР". Оперативники СБУ задержали злоумышленника в январе 2015 года. Приморский районный суд Мариуполя признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Пособник террористов приговорен к девяти годам лишения свободы.